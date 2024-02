Toronto, Insigne stecca la prima stagionale in Mls: sostituito dopo 60'

L'avventura di Lorenzo Insigne al Toronto continua a essere deludente. Dopo le voci di mercato, il napoletano è rimasto in Canada ed è sceso in campo per la prima giornata di regular season della MLS. I suoi sono riusciti a strappare uno 0-0 con Cincinnati (una delle squadre migliori del campionato) ma l'ex capitano del Napoli è stato sostituito dopo un'ora per scelta tecnica.



BUONE INTENZIONI - Prima del match, Insigne aveva parlato ai media statunitensi promettendo una stagione ben diversa per il suo Toronto, ormai consolidata come una delle peggiori squadre della lega. "Devo cercare di ricambiare al più presto questa fiducia che hanno il mister, la società, i miei compagni, i tifosi, la lega, tutti quelli che hanno investito su di me. Purtroppo l'anno scorso ho avuto tanti problemi fisici che nella mia carriera non ho mai avuto. Da quando sono arrivato qua la noto la differenza, perché c'è un po' più di relax e devi essere bravo a saperti creare le giuste motivazioni prima di scendere in campo. Conosco l'Insigne che sono e non è quello che si è visto da un anno e mezzo a questa parte. Prometto che cercherò di dare più di quello che posso dare", aveva detto. L'inizio però non è stato dei migliori.