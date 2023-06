L'avventura di LorenzoalFc non sta andando come l'exsperava. Qualche gol, parecchi infortuni e, soprattutto, pochi punti per la squadra canadese sempre neiIl napoletano però pare essersi messo alle spalle il momento no e l'ha dimostrato nella notte. Dodicesimo in classifica,e lo ha fatto sulle ali del suo giocatore franchigia. Alla sua maniera, Insigne ha ricevuto palla sulla sinistra, si è accentrato e ha fatto partire il suo ormai proverbialeche ha battuto il portiere avversario e fatto impazzire i tifosi della lega americana. Ecco la sua prodezza.