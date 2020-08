Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal, ha parlato a Radio Sport 890: "La stagione scorsa ho giocato con continuità, quest'ultima meno ed è stata complicata, ho perso anche fiducia. Ho bisogno di scendere in campo per essere convocato in nazionale. Io devo pensare molto bene al mio futuro, ho un contratto con l'Arsenal e devo rispettarlo, se dovessi partire lo farei per la miglior destinazione possibile. Dobbiamo stare calmi e aspettare. All'Arsenal mi trovo bene, vediamo cosa succederà".