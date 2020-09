Torino e Fiorentina si contendono il centrocampista uruguaiano dell'Arsenal, Lucas Torreira. Intanto i viola dopo Bonaventura sono pronti a prendere Borja Valero e oggi pomeriggio presentano Amrabat. In uscita Dabo al Benevento (pronto a sferrare l'assalto a Iago Falque) e Agudelo allo Spezia, pure sulle tracce di Saponara. Il club ligure neo-promosso in Serie A ha praticamente chiuso per Marchizza e Dell’Orco (Sassuolo), è vicinissimo a Verde (AEK Atene) e Agoumé (Inter).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, all’orizzonte c’è anche la possibilità di portare a Genova, sponda rossoblù, Patrick Cutrone, il cui prestito alla Fiorentina potrebbe essere girato al Grifone. Un’operazione che in questo modo potrebbe soddisfare le necessità di entrambi i club, e offrirebbe ai rossoblù un altro rinforzo di grande qualità in attacco.