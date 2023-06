Pablo Bentancur, di Lucas Torreira, ha parlato a Lalaziosiamonoi sulla situazione dell'ex Fiorentina, negli ultimi giorni accostato ai biancocelesti : "Torreira è un calciatore che ha fatto un grande campionato a Pescara, si è confermato alla Sampdoria. Nel primo anno all'Arsenal è stato il miglior centrocampista in assoluto. Però adesso ha raggiunto la maturità calcistica e personale e ha fatto, nell'ultima stagione, il suo campionato più scintillante. Posso dire con sicurezza che il Galatasaray non l'ha messo in vendita. Anche perché ha raggiunto facilmente tutti i bonus con un rendimento incredibile in quest'annata".