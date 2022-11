Giunto nella giornata di ieri nel ritiro della nazionale uruguaiana, quest’oggi l’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira è nuovamente tornato a parlare del suo addio a Firenze e ai tifosi gigliati, una soluzione che il giocatore avrebbe assolutamente evitato. Queste le sue parole del regista del Galatasaray ad ESPN:



“Quest’anno sapevo che avrei dovuto giocare con costanza per conquistarmi la convocazione alla Coppa del Mondo. Per questo motivo ho scelto il Galatasaray e la Turchia: sin dal primo momento il progetto mi ha convinto. Per un giocatore con le mie caratteristiche giocare con continuità è una cosa molto importante. Com è andato il trasferimento? Inizialmente avevo molta ansia ed incertezza: avevo moltissime opzioni da poter valutare ma la mia idea era quella di restare in Italia dopo la grande alla Fiorentina. Ma come tutti sappiamo, nel calcio tutto può cambiare in qualsiasi momento”