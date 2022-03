Abbiamo imparato a conoscerlo in Italia con la maglia della, prima che si trasferisse all’estero, all’e poi all’(in prestito proprio dai Gunners). Queste ultime esperienze però non sono andate come sperava eha trovato nella Fiorentina l’opportunità di rimettersi in gioco.. Numeri importanti per l’uruguaiano, a testimoniare la centralità che il ragazzo sta ricoprendo nel progetto viola e nei piani di, che difficilmente rinuncia a lui. Dopo aver cambiato vari sistemi di gioco e diversi allenatori nelle passate stagioni, la Fiorentina ha trovato nell’allenatore ex Spezia il suo condottiero e nel suo 4-3-3 l’idea di gioco su cui si sta basando l’annata viola. E proprio in questo sistema, Torreira si è conquistato un ruolo fondamentale, quello di mediano, nel vertice basso del centrocampo. L’impostazione del gioco passa spesso dai suoi piedi, ma il numero 18 non si limita soltanto a questo, ma offre un ruolo di equilibratore di primaria importanza durante la manovra della squadra di Italiano. Nonostante la posizione arretrata poi, i numeri testimoniano come Torreira sia attivo anche in zona offensiva, come ha testimoniato il gol che ha deciso la partita di domenica contro il Bologna.– “Sto trovando la felicità dentro e fuori dal campo, il mio futuro non dipende da me, perché il mio cartellino è dell'Arsenal”. Si è espresso così Torreira dopo la partita contro il Bologna. Si, perché se è vero che l’interesse di trattenere in maglia viola il centrocampista è reciproco sia da parte del giocatore che da parte della società, resta comunque da convincere la terza parte chiamata in causa: quella dei Gunners. Arsenal che mai come quest’anno è lanciato nella corsa Champions, e in caso di qualificazione potrebbe trovarsi a dover investire per rendere ancora più competitiva la rosa. Questo è un motivo per cui il club londinese potrebbe quindi non fare troppo muro per la cessione a titolo definitivo dell’uruguaiano, ricavando risorse importanti da reinvestire sul mercato.in territorio toscano anche nella prossima stagione e continuare con i viola un percorso di crescita che sembra avviato. Tutto sembra indirizzato verso una permanenza del giocatore a Firenze anche se l’accordo è ancora da definire. La Fiorentina però sembra aver trovato la luce del suo centrocampo dopo anni bui, e difficilmente se ne priverà senza lottare.