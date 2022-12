Il famoso fotografo,il giocatore della Benetton Rugby Treviso a cui i compagni di squadra hanno regalato una banana per Natale. ", così Toscani ha commentato l'accaduto, aggiungendo: "Tutti gli atleti hanno solo muscoli ma non cervello. Mi dica una frase intelligente detta nella storia da uno sportivo al di fuori di Mohamed Alì?Non ragionano mai".Non è mancata la replica delche interpellato dall'Ansa ha risposto a Toscani: "Le sue parole credo che qualifichino lui piuttosto che screditare un settoreL'increscioso episodio che ha coinvolto Cherif Traoré è figlio di una barbarie culturale inaccettabile, da contrastare appellandosi proprio ai valori dello sport e isolando chi mette in atto azioni e atteggiamenti lontani dalla logica su cui si fondano"."È inaccettabile che la condanna di una circostanza deplorevole sia diventata motivo di attacco indiscriminato al nostro mondo - prosegue Malagò -.che per anni ha fotografato in molteplici espressioni.Rinnegarlo oggi vuol dire sconfessare anche tutta l'attività artistica che gli ha dedicato negli anni, evidentemente non disprezzandolo ma considerandolo fonte di ispirazione e di attenzione costante.sacrificio e rispetto. Quel rispetto - conclude Malagò - che meritano e che tutti devono riconoscergli, sotto ogni profilo".