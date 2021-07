Dele Alli, trequartista del Tottenham, rivive la sua stagione, difficile, che lo ha portato a perdere la nazionale inglese per Euro2020: "Biasimo soltanto me stesso. Dovrei offrire un livello in cui è difficile per un allenatore tenermi fuori. Non biasimo nessuno tranne me stesso. Lavorare con Mourinho è stata una grande esperienza da cui ho imparato molto. E’ stata una annata pessima, un periodo nerissimo. Ho perso tutto, la Nazionale, gli Europei. Insomma, devo solo ritrovare il filo. Ora attendiamo chi sarà il nuovo allenatore e non vedo l’ora di tornare in campo per dimostrare il mio valore. Ai Mondiali vorrei esserci" le sue parole a Goal.com.