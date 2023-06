Intervistato da BT Sport, Gareth Bale, ex calciatore di Tottenham e Real Madrid, oggi golfista, ha parlato così della sua esperienza coi blancos: "Quando entravi dentro quello spogliatoio, ti sentivi un vincitore. Essere circondato da grandi giocatori di grande caratura, è difficile da spiegare. Vincere è la loro mentalità. A Madrid se perdevi era come se finisse il mondo. Ti crocifiggono, torni a casa in depressione. Nella finale di Champions del 2018 parlai con i giocatori del Liverpool prima della gara, è stata dura per loro dormire perché erano nervosi. Noi ci aspettavamo soltanto la vittoria".