Ciak, si gira. Se guarderete con attenzione l'ultimo film di Spiderman uscito in questi giorni al cinema, vi accorgerete che in una scena spunta Son Heung-min. Sì, proprio lui: l'attaccante del Tottenham. Il protagonista entra nella sua stanza e in un'inquadratura frontale, mentre gioca con i videogiochi, alle sue spalle si vede il poster di Son con la maglia degli Spurs.



IL PRECEDENTE - L'attaccante coreano è un vero appassionato della saga di Spiderman come ha raccontato anche tempo fa in un'intervista ai canali ufficiali del Tottenham, ma in passato è comparso anche in un altro film della Marvel. In una scena della Vedona Nera del 2021 è stato inquadrato sullo sfondo di una scena durante un'amichevole del 2014 tra Corea del Sud e Paraguay.