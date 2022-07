Tutto pronto per una nuova sfida tra Antonio Conte e Jose Mourinho. I due nemici amici si troveranno di fronte in Israele per l'amichevole tra Tottenham e Roma, la prima volta del portoghese contro la squadra che l'aveva esonerato nel 2021. L'allenatore leccese ha presentato così la sfida, tra parole al miele per Mou e chiarezza sul progetto Spurs.- "Abbiamo un rispetto reciproco e. Ora va tutto bene tra noi e domani di sicuro ci sarà un abbraccio. D'altronde laperché entrambi i club vogliono costruire, andare passo dopo passo a lottare contro squadra dominanti nei loro Paesi".- "Vogliamo diventare competitivi, più del passato, ma nel calcio non si costruisce qualcosa di importante in un giorno, un mese o un anno. Devi andare passo dopo passo, aumentare la qualità, il numero di giocatori nella tua rosa.Noi siamo all'inizio di questo processo. La scorsa stagione penso che abbiamo lavorato molto bene per raggiungere un posto in. Allo stesso tempoche fino alla fine era davanti a noi. Questa è una squadra giovane e possiamo lavorare insieme per molti anni per migliorare e combattere con le migliori squadre in Inghilterra e in Europa".- "Alcuni pensano che i giocatori scendano in campo per divertirsi. Il divertimento è una conseguenza di quando si lavora bene ePer evitare lesioni, in particolare lesioni muscolari, è necessario allenare i muscoli con intensità durante le sessioni di allenamento".- "Ho parlato cone con la società. I ragazzi sono stati informati sui piani per la prossima stagione. Sono giocatori davvero ottimi e. Per questo motivo non sono qui, vedremo per il futuro"