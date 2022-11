Prima della sfida del suo Tottenham al Liverpool, in conferenza stampa, l'allenatore degli Spurs Antonio Conte ha voluto elogiare uno degli uomini più in forma del momento dei suoi. Quel Rodrigo Bentancur con cui condivide un passato alla Juve.



"Rodrigo ha un solo problema secondo me. Ha la possibilità reale di essere veramente un top. Ma per diventare un top player devi volerlo e desiderarlo. Nell'ultimo periodo sta giocando in un modo fantastico. È un giocatore che ci sta dando tanto, dentro e fuori dal campo. Stiamo parlando di uno che ha la possibilità di diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo".