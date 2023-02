Il controllo post-operatorio ha evidenziato la necessità di riposo per Antonio Conte, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo l’ultimo controllo post-operatorio di routine, il tecnico italiano - reduce dall’intervento chirurgico per un problema alla cistifellea, una colecistite, diagnosticatagli dai medici del Tottenham a seguito di forti dolori addominale- è costretto a fermarsi nuovamente. Gli ‘Spurs’ hanno comunicato la notizia attraverso i canali ufficiali del club, annunciando che la squadra è stata affidata momentaneamente al vice di Conte, Cristian Stellini.



IL COMUNICATO - “Dopo un controllo di routine post-operatorio in Italia ieri (mercoledì), Antonio Conte rimarrà a casa della sua famiglia per completare il recupero dopo il recente intervento chirurgico alla cistifellea. La salute è considerata la cosa più importante e tutti noi gli auguriamo ogni bene. Cristian Stellini assumerà la guida della Prima Squadra”.



FUTURO - La priorità di Conte ora è quella di riposarsi, ci sarà tempo per pensare agli obiettivi di campo e al futuro. Gli Spurs sono in corsa per il quarto posto in Premier League (-2 dal Newcastle con una partita in più) e per i quarti in Champions League (sfideranno il Milan nella sfida di ritorno degli ottavi di finale mercoledì 8 marzo). Sul fronte rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non vanno registrati passi in avanti, a oggi sono remote le possibilità di vederlo ancora in Inghilterra la prossima stagione.