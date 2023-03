Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara in casa del Southampton:



"Penso che dobbiamo accettare tutti i tipi di situazione, sempre lavorando ogni giorno per migliorare il club. Dando non il 100%, ma molto di più. Kane? Dovete chiederlo al club. Di certo lo vogliono coinvolgere per il resto della sua carriera, ma non è compito mio prendere una decisione su questo argomento. Arrivare nella top 4 è un grande risultato per qualsiasi club nella Premier League, ci sono squadre che in passato vincevano sempre e ora hanno difficoltà ad accedere alla Champions".



FUTURO - "Esonero? Era una provocazione, stavo scherzando. Magari è possibile, ma io l'ho detto in maniera situazionale in quel momento. Il club mi valuta ogni giorno. Se sono al sicuro? Penso che nessun club possa garantirlo a nessun allenatore, lo sapete, il calcio è strano e non si sa cosa può accadere domani".