Antonio Conte ha dato l'ok per l'arrivo di Franck Kessie, secondo il Daily Express. Paratici aspettava solamente il benestare del tecnico salentino per tentare l'affondo per centrocampista del Milan. L'ex ds della Juventus dovrà decidere se prenderlo a gennaio o aspettare la naturale scadenza del contratto risparmiando i soldi del cartellino, cifra che sia aggirerebbe al di sotto dei 60 milioni, secondo il giornale inglese.