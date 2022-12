In vista della ripresa del campionato con il Boxing Day Antonio Conte ha parlato della ripresa con il suo Tottenham.



DOPO I MONDIALI - "Sarà molto importante ricominciare la stagione nel miglior modo possibile. Siamo davvero entusiasti di tornare. Non è facile dopo il Mondiale e solo otto giorni dopo una serie così veloci, ma va bene, è positivo da un lato. D'altra parte, hai i giocatori che hanno giocato la Coppa del Mondo in una condizione fisica diversa, ma va bene, il calcio durante il periodo natalizio è sicuramente fantastico da giocare, ma allo stesso tempo, per molti giocatori dobbiamo cercare di spingere loro e ritrovare una buona condizione fisica"



NUOVO INIZIO - "Sicuramente è un nuovo inizio come il primo giorno della stagione per i giocatori che hanno lavorato con noi per settimane, ma per i giocatori che hanno giocato ai Mondiali è una grande fatica perché non si sono mai fermati e solo ora dopo una settimana , 10 giorni… Penso che sia diverso per i giocatori che hanno giocato ai Mondiali. Per i giocatori che hanno lavorato in queste quattro settimane, sicuramente è un nuovo inizio, un nuovo inizio come il pre-campionato".