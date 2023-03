Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato a Prime Video dopo la gara contro il Milan:



"Si deve parlare sempre della squadra e del suo lavoro, quando si vince non vinco solo io, quando si perde non perdo solo io. Il Tottenham ha ancora tanto da lavorare per essere competitivo a livelli importanti. Si è iniziato un percorso, io sono qui da 14 mesi, abbiamo perso in Conference League contro squadre come Vitesse e Pacos Ferreira, non abbiamo vinto niente e non vinciamo niente da tantissimo tempo. Tra noi e il Milan a livello di storia c'è un abisso. Non si può pensare che bastino 13 o 14 mesi per essere competitivi. I calciatori si sono impegnati, ma si deve determinare di più nella fase offensiva".



PARTITA - "Non è questione di qualità, ma di step da fare per i calciatori in questo tipo di partite. Non ci possono essere attenuanti, nelle due partite penso che la qualificazione l'abbiamo persa all'andata".



TOTTENHAM - "Ho intenzione di rispettare il contratto in essere con il Tottenham, che è in scadenza. Vediamo come finisce la stagione, poi faremo le nostre valutazioni. Magari arriverà una mail in anticipo perché le aspettative erano altre, ma non lo posso sapere. Portare il livello da medio a buono è un conto, da medio a top è un altro".