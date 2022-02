Ai microfoni di beIN SPORTS, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha commentato con amarezza le prestazioni dei suoi, reduci da ben tre sconfitte di fila:



"Comparare il Tottenham al passato non è giusto, la situazione è completamente cambiata. Io sono venuto qui a giocare con un'altra squadra e il Tottenham era una bella squadra, era il loro periodo migliore. Poi la situazione è peggiorata e ora tutti devono avere la pazienza di aspettare che si ricostruisca passo per passo. Per me è difficile parlare del quarto posto, dell'Europa League o la Conference League, io sono abituato a competere per ben altri traguardi. Sappiamo che dobbiamo lottare per fare il nostro meglio fino alla fine, ma realisticamente gli obiettivi non sono come questo ambiente e qualcuno deve dirlo".