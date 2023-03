Lucas Moura non sta vivendo una grande stagione al Tottenham. Il brasiliano non è stato impiegato come lui avrebbe voluto e l'idea della cessione è sempre stata una sua priorità. Secondo il quotidiano turco Sporx, l'esterno era ben volenteroso di giocare per il Fenerbahce, ma la trattativa è stata interrotta da Antonio Conte, che lo ha voluto per il finale di stagione.