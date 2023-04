Il padre di Emerson Royal ha dichiarato: "Crediamo sia arrivato il momento per lui di andare a giocare in un grande club, che lotti per vincere i titoli. Penso sia pronto per un gigante come il Real Madrid".



Il terzino destro brasiliano del Tottenham (classe 1999 ex Barcellona) ha risposto: "Non ne avevo mai parlato con lui, ho sempre detto che sono felice al Tottenham". Con cui è sotto contratto fino a giugno 2026.