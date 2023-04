Elye Wahi è uno dei giovani più promettenti d'Europa. L'attaccante del Montpellier è a quota 12 reti e 3 assit in 25 partite in Ligue 1. Le sue prestazioni stanno incantando tutti, attirando l'interesse di molti big club, compreso il Milan di Pioli. Secondo TeamTalk, il Tottenham si è inserito ufficialmente nella corsa al classe 2003. Gli Spurs stanno seguendo molto da vicino il ragazzo di Courcouronnes, ben disposti a pagare i 28 milioni di sterline richiesti per il giocatore.