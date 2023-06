Sembrava un affare ben impostato, almeno secondo quanto si vociferava negli ultimi giorni, invece c'è da registrare una frenata nell'affare tra Tottenham e Barcellona per Clement Lenglet. Stando a quanto riportato da Sport, risulta esserci ancora un bel po' di distanza tra domanda e offerta. Il club catalano, che vuole fare cassa per il Fair Play Finanziario, chiede 15 milioni di euro per il centrale rientrato proprio dal prestito nel Nord di Londra e considerato uno degli indesiderabili. Idee diverse quelle degli Spurs, che non vogliono spingersi oltre i 5 milioni. A metà strada può comunque ancora essere trovato un punto di incontro.