Tottenham-Genoa, nel vivo la trattativa per Dragusin: pronta l'offerta finale, sorpassato il Napoli

Redazione CM

Entra nel vivo la trattativa tra il Genoa e il Tottenham per la cessione di Radu Dragusin. Il club inglese sta spingendo forte e nelle ultime ore ha sorpassato nettamente il Napoli: decisivi gli ultimi contatti con i liguri, l'accordo avanza verso la fase finale dei negoziati, per il trasferimento a Londra del rumeno classe 2002, che gradirebbe un passaggio in Premier rispetto a quello in Campania.



LA PROPOSTA FINALE - Gli Spurs, che hanno assoluto bisogno di un difensore centrale, contano di chiudere l'accordo nel corso della prossima settimana: i colloqui continuano anche in queste ore, in attesa della proposta ufficiale finale, che dovrebbe raggiungere i 25 milioni di euro richiesti dal Genoa, preferiti rispetto ai 20 milioni più i cartellini di Ostigard e Zanoli, proposti dai partenopei. Ore decisive, col Napoli che rischia di essere sconfitto anche sul mercato.