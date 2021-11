Fabio Paratici è già a lavoro per trovare i migliori rinforzi per rendere il Tottenham più competitivo. Il Daily Express scrive che il rinforzo a centrocampo potrebbe arrivare dal Leeds e ha il nome di Kalvin Phillips. Il centrocampista inglese di origini giamaicane, nella vittoria per 2-1 del Tottenham contro il Leeds, ha annullato per tutta la partita Kane e grazie alla sua prestazione ha colpito talmente tanto Conte che lo vorrebbe già gennaio. Il 25enne è stato già vicino agli Spurs la scorsa estate.