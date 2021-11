Il Tottenham è alle prese con la situazione di Harry Winks, il centrocampista è molto richiesto e potrebbe essere ceduto nella finestra invernale. Il 25enne inglese ha molti ammiratori in Inghilterra e in Italia è seguito anche dalla Roma. Nel caso fosse ceduto, come riporta il Daily Mail, a sostituirlo sarà probabilmente Weston McKennie della Juventus. Il centrocampista statunitense è molto apprezzato da Paratici e vorrebbe portarlo al Tottenham inizialmente in prestito.