L'attaccante del Tottenham Harry Kane ha rilasciato alcune dichiarazioni al Sun in vista del match di Champions League contro l'Inter: "Sono pronto e in forma. Se non lo fossi il tecnico non mi sceglierebbe. La gente vuole sempre vedere i problemi, specialmente se sei una parte importante della squadra e uno di quelli che devono segnare. Sappiamo che dobbiamo fare tutti meglio, lo abbiamo detto sin da inizio stagione. Siamo forti e la proprietà non ha voluto fare acquisti per il gusto di farlo, dimostrando enorme fiducia nei giocatori che ci sono. Dobbiamo ripagarla".