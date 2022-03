Con il gol di stasera segnato al Brighton, Harry Kane, l'attaccante del Tottenham, ha toccato quota 95 reti in trasferta in Premier League, superando Wayne Rooney al primo posto di questa specifica classifica. Il dato interessante è che Kane ci è riuscito in 139 gare, mentre Rooney ha impiegato 104 partite in più, 243. Un traguardo a tempo di record.