Il capitano Spurs sta dalla parte di Antonio Conte e si fida delle sue intuizioni di mercato. Harry Kane ha preso una posizione sulle questioni sollevate dall’allenatore leccese e, come riportato dal Sun, se il club non rinnoverà il tecnico, è probabile che l’attaccante penserà al trasferimento, come successo la scorsa estate.



Dopo gli ultimi risultati, Conte aveva espresso alcune perplessità sui nuovi acquisti di gennaio, riferendosi a Kulusevski e Bentancur in questi termini: "Giovani di prospettiva, non pronti nell'immediato".