Due partite in programma nella domenica della 26esima giornata di Premier League. Si comincia alle 14.30, col Tottenham di Mauricio Pochettino chiamato a rispondere contro il Leicester al netto successo del Liverpool sul Bournemouth per tornare a -3 dalla vetta della classifica. Momento di difficoltà per le Foxes, a secco di vittorie da oltre un mese e che hanno raccolto un solo punto nelle ultime 4 giornate.



Alle 17 invece, fari puntati sulla grande sfida tra Manchester City e Chelsea, gustoso antipasto della finale di Coppa di Lega del prossimo 24 febbraio, ma soprattutto gara che si preannuncia spettacolare e che vale molto per le ambizioni delle due squadre.