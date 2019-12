Il patron del Tottenham Daniel Levy ha rivelato un curioso aneddoto risalente all’epoca dell’acquisizione dei terreni adiacenti al nuovo stadio del club, New White Hart Lane, In un intervista rilasciata al tabloid inglese Evening Standard: "Abbiamo scoperto che un magazzino era stato chiuso dall’interno e quando finalmente siamo entrati abbiamo trovato tre acri di cannabis che crescevano lì, ovviamente abbiamo dovuto chiamare la polizia. Siamo stati vittime di ritorsioni quando sono state tagliate le tubature dell’acqua sulle proprietà che possedevamo, gli immobili e le strade si sono praticamente inondate con i relativi disagi che potete immaginare". Il tutto durante il duro processo di edificazione dell’impianto, partito nel 2001 in occasione della nomina a presidente di Daniel Levy, costato circa 1 miliardo di sterline dopo vari mesi di ritardo e problemi burocratici.