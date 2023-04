Harry Kane è sulla buona strada per essere, di nuovo, una delle soap opera dell'estate. Se due stagioni fa era vicino ad approdare al Manchester City, ora è il Manchester United in forte pressing sull'inglese, anche perché il suo contratto scade nel giugno 2024. In merito a questa situazione si è espresso il presidente degli Spurs, Daniel Levy.



IL FUTURO - "Sono assolutamente convinto che possa vincere un titolo qui", ha detto il boss del Tottenham ad Athletic, aggiungendo che "essere una leggenda è importante. È il capocannoniere del Tottenham, sta facendo la storia. Spero che un giorno ci sarà una statua di Harry Kane fuori dallo stadio".