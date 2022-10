Il Tottenham starebbe pensando alla cessione di Giovanni Lo Celso, nazionale argentino cercato anche dalla Fiorentina nella finestra estiva di mercato. Secondo Football Insider il centrocampista, attualmente in prestito al Villarreal, potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un'offerta attorno ai 18 milioni già a gennaio. Sarebbe una minusvalenza non da poco per gli Spurs, che lo avevano acquistato a quasi il doppio.