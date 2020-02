Dopo le gare di ieri e di questo pomeriggio, è terminata alle 17.30 la 25esima giornata di Premier League, con il posticipo di lusso in scena a Londra presso ​New White Hart Lane tra il Tottenham di Josè Mourinho e il Manchester City di Pep Guardiola, in quella che è stata la riedizione della scorsa semifinale di Champions League: finisce 2-0 per i padroni di casa con i gol del neo arrivato Bergwijn e di Son (sette in Premier), Lloris para un rigore a Gudnogan e Zinchenko si fa espellere a inizio secondo tempo. Sfida mai banale quando ci sono di mezzo il portoghese e il catalano, in passato già acerrimi rivali sulle panchine di Real Madrid e Barcellona e Manchester United e appunto City: i padroni di casa trovano i tre punti per riportarsi a meno 4 dal Chelsea quarto e dalla qualificazione alla prossima Champions League, mentre i padroni di casa secondi in classifica vedono ormai irraggiungibile il Liverpool primo distante 22 punti e ora devono difendersi dagli assalti del Leicester, distande due lunghezze.​