Josè Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham, ha concesso la sua prima intervista al sito ufficiale degli Spurs: "Non potrei essere più felice di come sono adesso. Altrimenti non sarei qui. Cosa prometto? Passione, per il mio club e per il mio lavoro. Sono onorato di essere in questo club".



SUL CLUB - "Questa squadra mi piace, così come lavorare con i giovani. A tutti gli allenatori del mondo piace lavorare con i giovani talenti".



SULLA CLASSIFICA - "Sappiamo dove siamo, ma sono sicuro che a fine anno - guardando la classifica - non saremo in questa posizione".