Idrissa Gueye, centrocampista del PSG, è diventato il nuovo obiettivo di mercato del Tottenham di Antonio Conte. Il senegalese, arrivato dall'Everton nel 2019, in stagione ha collezionato 25 presenza condite da 3 reti. Il numero 27 ha un contratto in scadenza con i campioni di Francia nel 2023. Lo riporta il The Sun.