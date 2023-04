Il Tottenham punta un giovane talento del Chelsea. A scriverlo è The Sun, secondo il quale gli Spurs avrebbero messo nel mirino il difensore di 20 anni Levi Colwill. Attualmente in prestito al Brighton, il centrale di proprietà dei Blues viene valutato circa 15 milioni di euro, e dalle parti di Stamford Bridge sarebbero orientati a tenerlo. In questa stagione per Colwill si contano 17 presenze con un gol agli ordini dei Seagulls.