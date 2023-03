James Ward-Prowse è stato a lungo corteggiato da grandi club, ma è sempre stato fedele al Southampton. Quest’anno, purtroppo, la stagione rischia di finire con una retrocessione per la squadra inglese. Di conseguenza, come riportato da talkSPORT, in caso di entrata in Championship, l’interesse storico del Tottenham, per il giocatore, potrebbe concretizzarsi. Il suo valore di mercato è di 50 milioni di sterline.