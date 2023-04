Il Tottenham è in cerca di un nuovo portiere. Hugo Lloris, 36 anni, non sarà più il portiere titolare nel caso arrivasse un'alternativa. Sono tanti i nomi accostati al club londinese, da Maignan a Szczęsny, passando per Verbruggen. Secondo il Sun, l'ultimo nome caldo è quello di Alex Meret. Il nativo di Udine ha mantenuto la propria porta inviolata per 17 partite su 37 in tutte le competizioni., portando al Napoli 16 punti in più rispetto allo scorso anno. L'estremo difensore partenopeo ha il contratto in scadenza il prossimo anno ed ha una valutazione di 40 milioni di euro.