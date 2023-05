Allan Saint-Maximin è uno dei giocatori più importanti del Newcastle. Il francese con le sue giocate ( 5 assist in stagione) sta contribuendo alla qualificazione alla Champions League per il prossimo anno. Nonostante ciò, le loro strade sembrano essere arrivate al punto di separarsi. Diverse squadre hanno messo gli occhi sull'ala sinistra, tra cui il Milan. Secondo Fichajes.net, il club in forte pressing sul nativo di Châtenay-Malabry è il Tottenham. Gli Spurs non avranno vita facile, perché i Magpies non hanno intenzione di lasciar partire il classe '97 facilmente. Il suo contratto scade nel 2026 e il suo valore si aggira attorno ai 40 milioni di euro.