Alessandro Bastoni è uno dei difensori più forti nel panorama italiano e non solo. Secondo quanto riporta TeamTalk, anche il Tottenham si è inserito nella trattativa per il giocatore, oltre al Manchester United. Paratici, direttore generale degli Spurs, ha preparato un'offerta di 6.2 milioni di sterline a stagione per l'azzurro, riporta il tabloid inglese.