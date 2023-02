Il Tottenham Hotspur sta lavorando alla pianificazione della propria squadra per la prossima stagione, con l'obiettivo di diventare un serio candidato alla vittoria della Premier League. La squadra del nord di Londra ha bisogno di rafforzare il proprio reparto difensivo. Proprio in funzione di ciò, è nato l'interesse per Antonio Rudiger. Il giocatore del Real Madrid, non sta convincendo Carlo Ancelotti che punta su Gvardiol, difensore del Lipsia. Inoltre, il tedesco sarebbe l’elemento perfetto per la difesa a tre di Antonio Conte. Lo riporta Fichajes.