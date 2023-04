Il Tottenham ha intenzione di regalare al nuovo allenatore, molto probabilmente Julian Nagelsmann, dei rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Il futuro di Harry Kane è ancor in bilico, con il Manchester United e il Bayern monaco in forte pressing sul centravanti. Inoltre, Lucas Moura è ai ferri corti con la società e il suo futuro è lontano da Londra. Se l'attaccante inglese dovesse partire, servono due giocatori in grado di garantire la sua stessa mole di gol. Secondo Football Insider, il primo nome è quello di Morgan Gibbs-White. Il trequartista del Nottingham Forest ha collezionato 4 gol e 6 assist in stagione. Il suo contratto scade nel 2027 e il suo valore si aggira attorno ai 25 milioni di sterline.