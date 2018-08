Duro messaggio di Mauricio Pochettino a Toby Alderweireld, che dopo il terzo posto al Mondiale col Belgio vuole un posto da titolare nel Tottenham: "Il caso Alderweireld è una perdita di tempo. Quando un calciatore firma un contratto è per restare a disposizione dell'allenatore, che sono io e che è chiamato da decidere. I calciatori che non giocano devono aspettare che io vada via. Nessuno mi ricatterà e non ci sarà nessuna pressione da parte del club".