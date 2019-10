Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dagli Spurs per 3-0 contro il Brighton: "L'infortunio di Lloris ha ovviamente influenzato la gara. Non possiamo di certo togliere i meriti al Brighton, ma ovviamente tutto questo ha avuto un impatto enorme. Abbiamo provato a trovare altre soluzioni nel secondo tempo, ma non abbiamo avuto fortuna e al 3-0 la gara era finita e si vedeva. Voglio chiedere scusa ai tifosi e ringraziarli per i loro sforzi. Per Hugo dobbiamo aspettare, ma non credo che la situazione sia buona. Lo abbiamo visto tutti dal campo al momento della caduta".