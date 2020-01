Il rischio di perdere Jan Vertonghen a zero a giugno è concreta. José Mourinho pensa al futuro della sua retroguardia e allora per il suo Tottenham pensa in grande: secondo El Desmarque il nome sognato dal tecnico portoghese è quello di Raphael Varane del Real Madrid. Per il francese gli Spurs starebbero preparando un'offerta da 80 milioni di euro.