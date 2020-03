Al termine della sfida di Champions tra Tottenham e Lipsia, vinta dai tedeschi per 3-0, l’allenatore degli Spurs José Mourinho non si è risparmiato in conferenza stampa: “In questo momento non sembriamo neanche una squadra, sembriamo solo un gruppo di giocatori disponibili a scendere in campo. Siamo nei guai, non abbiamo attaccanti e non riusciamo a far male agli avversari, che a loro volta ci attaccano con facilità. Ho cercato di restare positivo e di motivare i miei giocatori, abbiamo dato tutto. Analizzeremo gli errori commessi, questi sono momenti che possono far bene al futuro”.