Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha intenzione di concludere un doppio affare da 113 milioni di sterline, per favorire l'approdo in panchina di Pochettino. Secondo la Bild, i giocatori in questione sono: Josko Gvardiol, difensore del Lipsia e Julian Brandt, centrocampista del Borussia Dortmund.