Brutte notizie per il Tottenham di José Mourinho. Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante Harry Kane hanno rivelato una lesione muscolare importante all'adduttore della gamba sinistra, un infortunio che lo costringerà a stare fuori per diverse settimane. Kane era andato ko nell'ultima partita di campionato contro il Southampton ed è atteso ora da una corsa contro il tempo per recuperare per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'RB Lipsia.