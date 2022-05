La pianificazione, della prossima stagione, da parte del Tottenham di Antonio Conte prosegue. L'allenatore italiano, dopo aver preso la guida, in corsa, di una squadra non consona alla sua idea di calcio, richiederà alla società investimenti rilevanti in fase di mercato. Tra le idee, che il club sta monitorando, ci sono tre giocatori dell'Everton: Richarlison, Anthony Gordon e Ben Godfrey. Lo riporta il The Sun.